Oltre ai cambiamenti precedentemente menzionati, c'è un'altra modifica da considerare. La squalifica diobbliga il ritorno dinel trio difensivo davanti a Wojciech. Per il brasiliano sarà una partita speciale, poiché segnerà la sua 320ª presenza con la maglia bianconera, permettendogli di raggiungere David Trezeguet al secondo posto tra gli stranieri con più presenze nella storia della Juventus.Successivamente, l'obiettivo disarà superare il primatista, fermo a quota 327 presenze. Per il resto, la formazione di San Siro rimarrà invariata. Allegri punta alla continuità e confermerà la fiducia al gruppo che si è consolidato come titolare.