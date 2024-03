Il Manchester United vuole Gleison Bremer. Il difensore della Juventus e della Nazionale brasiliana è finito nel mirino dei Red Devils ormai da tempo e, come spiega il Mirror, è arrivato il momento di fare sul serio. Da giocatore gradito ad obiettivo per il prossimo mercato, anche se andrà chiarita la valutazione fatta dal cub. La Juventus non vorrebbe privarsi di lui, ma un sacrificio estivo potrebbe essere necessario e così le porte possono aprirsi. A che cifre? Come riportano in Inghilterra, c'è una clausola per la risoluzione del contratto, che lo United sembra disposto a pagare.