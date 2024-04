Come spesso accaduto nelle ultime settimane, l'Allianz Stadium si è diviso su Massimiliano Allegri, con il tifo più caldo che ha sostenuto ancora una volta il tecnico della Juventus mentre dal resto dei settori sono arrivati alcuni fischi. Oltre al coro per Allegri, è spuntato uno striscione pubblicato dal gruppo ultras "Vikings", che lo hanno pubblicato sui social. "Mister Allegri devi restare, al Mondiale con te vogliamo andare", recita lo striscione in sostegno di Allegri. Il tecnico nel post partita ha commentato la "spaccatura" che c'è intorno alla sua figura. "Non si può piacere a tutti", ha detto Allegri sulla questione.