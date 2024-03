Con la sconfitta di ieri sera, si allunga la striscia negativa in campionato dellasul campo del. Adesso sono cinque le sconfitte di seguito al San Paolo - Maradona. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, prima del 2 a 1 di poche ore fa erano arrivati il 5 a 1 dello scorso anno, il 2 a 1 del 2021-2022, l’1 a 0 del 2020-2021 e il 2 a 1 del 2019-2020. Per trovare una vittoria bianconera sul campo del Napoli bisogna risalire al 3 marzo 2019: 2 a 1 con le reti di Miralem Pjanic ed Emre Can (Josè Maria Callejon per gli azzurri).