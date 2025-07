Juventus, lo Sporting Lisbona fissa il prezzo di Hjulmand

Getty Images

La Juventus continua a sondare il mercato in cerca di rinforzi per il centrocampo, e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Morten Hjulmand, classe 1999 e attuale capitano dello Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, autore di una stagione convincente in Portogallo, è ritenuto un profilo ideale per il nuovo progetto tattico di Tudor.Tuttavia, la trattativa si preannuncia tutt’altro che agevole. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A BOLA, lo Sporting ha chiarito che per lasciar partire il proprio leader servirà il pagamento integrale della clausola rescissoria fissata a 80 milioni di euro. In alternativa, si potrà discutere solo su offerte molto vicine a quella cifra, eventualmente articolate tramite bonus e formule variabili.

La Juventus, dal canto suo, ha già manifestato interesse concreto tramite l’entourage del giocatore, ipotizzando un’offerta tra i 30 e i 40 milioni. Una cifra significativa, ma ancora lontana dalle richieste del club lusitano, che considera Hjulmand un elemento imprescindibile per il futuro. La distanza tra domanda e offerta resta ampia, ma i bianconeri non sembrano intenzionati a mollare la pista.