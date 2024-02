. I nerazzurri ieri sera con la vittoria per 4-2 sulla Roma si sono portati a +7 sulla, seconda in classifica. Questo aumenta certamente lein casa Juve che ora non può sbagliare ma anche i: infatti, la squadra allenata da Massimiliano Allegri si è ritrovata da un potenziale +4 (giocando in anticipo la 22esima giornata) al -7 attuale (in cui sono stati i nerazzurri ad anticipare la 24esima giornata). Il mese di febbraio però potrebbe rivelarsi chiave.Per Simoneil calendario sarà molto fitto, dal canto suo però Massimiliano Allegri ha l'obbligo di non sbagliare. Perso lo scontro diretto era chiaramente inevitabile la fuga dell'Inter ma quello che è un rimpianto per la Juve non può che essere la gara contro l'Empoli. Quel pareggio per 1-1. Certo, non era prevedibile che Areksi facesse espellere dopo 16' minuti di gara per un fallo su Cerri, ma restano due punti persi.La risposta sembra essere sì. in questo Febbraio l'Inter dovrà scendere in campo altre 5 volte, di cui una nel tostissimo recupero con l'Atalanta e le prossime due gare arriveranno prima e dopo l'Atletico Madrid in Champions League. Energie fisiche e mentali richieste ai nerazzurri. La Juventus però deve farsi trovare assolutamente pronta e non sbagliare nulla, perchè i nerazzurri qualche passo falso possono commetterlo.