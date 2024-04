Molto del mercato della Juventus passerà dalla scelte a centrocampo e di conseguenza da cosa succederà con Adrien Rabiot, il cui contratto è in scadenza a giugno. Alla Continassa sono fiduciosi, ma il francese ha rimandato i discorsi a fine campionato. Se Rabiot non rinnovasse con la Juventus, scrive la Gazzetta, allora la dirigenza bianconera raddoppierà i rinforzi in mezzo al campo. Nei radar, oltre a Koopmeiners, ci sono Ferguson (Bologna), Merino (Real Sociedad), Samardzic (Udinese)e Amrabat (Manchester United/Fiorentina). Per capire quindi come la Juventus si muoverà bisognerà attendere la scelta di Adrien, che a Torino sta bene ed è disposto a prolungare la sua avventura in bianconero, ma senza ancora aver dato certezze che alla fine, si arriverà a questa soluzione.