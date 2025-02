Juventus, Lloyd Kelly non si allena: il motivo

Lloydoggi non sta partecipando alla sessione di allenamento con il gruppo guidato da Thiago Motta. L'assenza del difensore inglese non è legata a problemi fisici, ma a questioni burocratiche che deve ancora completare prima di essere completamente a disposizione dello staff tecnico. Si tratta degli ultimi dettagli amministrativi relativi al suo trasferimento, necessari per definire ufficialmente il suo status all'interno della squadra. La Juventus conta di risolvere queste pratiche a breve, così da permettere a Kelly di unirsi ai compagni e iniziare il suo percorso sotto la guida di Motta nel più breve tempo possibile.