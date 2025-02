Juventus, Lloyd Kelly è rientrato in Inghilterra

Getty Images

L’unica azione possibile nell’attesa è già stata compiuta. Lloydè rientrato a Newcastle dopo aver svolto le visite mediche a Torino ieri sera, con l’obiettivo di accelerare le pratiche burocratiche e ottenere i visti necessari per completare il trasferimento. Se tutto verrà risolto in tempo, il difensore farà ritorno a Torino il prima possibile e potrebbe già da domani essere a disposizione di Thiago Motta. Anche lui attende con ansia l’esito della situazione. La presenza o meno di un nuovo centrale difensivo potrebbe influenzare in modo significativo la stagione della Juventus.