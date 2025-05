Juventus, Llorente: 'Vista la stagione, il quarto posto sarebbe buono'

Getty Images

, ex attaccante della Juventus , ha parlato del momento della squadra bianconera ai microfoni di Sky Sport: "La squadra ha iniziato male la stagione, con tanti problemi e infortuni. Stavano crescendo, poi però è arrivata la defezione in Champions League (l’eliminazione sul campo del PSV Eindhoven, ndr) e da lì sono calati. Se riuscissero a mantenere il quarto posto sarebbe buono. Da lì devono costruire una grande squadra per poter lottare per lo Scudetto".Grazie alla vittoria di ieri contro l'Udinese all'Allianz Stadium firmata dai goal di Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic, la Juventus è un passo dalla qualificazione alla prossima Champions, che però dovrà blindare vincendo domenica sul campo del Venezia. Un traguardo, questo, molto importante in quanto darebbe ossigeno ai conti del club e potrebbe scongiurare un nuovo aumento di capitale, già ipotizzato dalla società nei mesi scorsi.