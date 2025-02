Juventus, lista UEFA: chi rimane fuori dalla Champions, non c'è spazio per tutti

AFP or Licensors

Lista UEFA: chi rimane fuori nella Juventus

Alla fine sono stati quattro i nuovi innesti nel mercato di gennaio.più i difensori, che erano inizialmente in programma due e poi sono diventati tre visto l'addio di Danilo e anche l'infortunio di Kalulu negli ultimi giorni. E il numero di nuovi volti in rosa non è un aspetto che riguarda solo il campo in senso stretto ma anche ciò che succederà con la lista UEFA per la seconda fase della Champions League, che la Juve dovrà presentare entro la mezzanotte del 6 febbraio.

La scelta in Champions: Alberto Costa verso l'esclusione

con la gara d'andata fissata per martedì 11 febbraio e il ritorno mercoledì 19. Con quali giocatori lo farà? Non con tutti quelli che ha a disposizione perché il regolamento limita alcune scelte. Ogni squadra infatti può al massimo aggiungere tre giocatori in più rispetto a quelli presenti nella precedente lista. A prescindere da quanti calciatori vengono tolti. Vale a dire cheUno dei quattro nuovi acquisti sarà quindi escluso dalla lista UEFA e non potrà partecipare in Champions.che ancora non ha esordito nonostante sia stato il primo arrivato alla Continassa tra i nuovi acquisti. Kolo Muani è già diventato il titolare in attacco mentre Renato Veiga ha debuttato in campionato pochi giorni dopo il suo arrivo e può coprire più posizioni. L'ultimo colpo invece, Kelly, è più pronto rispetto ad Alberto Costa. Tutti motivi che spingeranno Motta ad escludere a malincuore il terzino classe 2003.