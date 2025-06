Juventus, presentata la lista per il Mondiale per Club: ci sono Bremer e Milik, 9 giocatori dalla Next Gen

Getty Images

Tutto pronto per la Juventus in vista del Mondiale per Club. Il club bianconero si sta allenando ormai da due settimane dopo aver centrato la qualificazione in Champions League all'ultima giornata. Nella giornata di oggi alla Continassa era presente anche la dirigenza, accompagnata daI bianconeri partiranno nei prossimi giorni per gli Stati Uniti con l'obiettivo di proseguire il più possibile in una competizione inedita, molto importante a livello internazionale., nel frattempo, è stato confermato anche per la prossima stagione e la Juventus sta lavorando per raggiungere l'intesa definitiva proprio prima della partenza per gli USA.

Juventus, la lista per il Mondiale per Club

Alberto Costa

Bremer

Gatti

Locatelli

Kelly

Conceiçao

Koopmeiners

Vlahovic

Yildiz

Nico Gonzalez

Milik

Kalulu

McKennie

Adzic

Kostic

Thuram

Kolo Muani

Weah

Pinsoglio

Rugani

Douglas Luiz

Cambiaso

Di Gregorio

Anghelè

Savona

Daffara

Rouhi

Gil Puche

Owusu

Pietrelli

Mbangula

Cudrig

Mancini

Turco

Garofani

Nel frattempo il club bianconero ha presentato la lista dei giocatori per il Mondiale per Club. Nell'elenco sono presenti, oltre a 9 giocatori provenienti dalla





