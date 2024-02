Le parole dia Sky:JUVE - "Non mi aspettavo un Inter così forte e dominante. Mi aspettavo un pochino di più dalle altre. L'Inter ha 9 punti di vantaggio sulla seconda, ieri ha giocato a Lecce con 8, 9 non titolari e ha vinto 4-0. Tutto quello che fanno viene ad hoc. La Juve me la aspettavo un pochino più avanti. Non mi aspettavo questo distacco tra Juve e Inter a questo punto del campionato".