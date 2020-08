7









Un paio di partite dalla tribuna, oltre a quella in cui ha rimediato l'infortunio, ma Paulo Dybala ora vuole esserci. Ha visto dagli spalti l'ultima in questa Serie A della sua Juve, ma non intende fare lo stesso con la Champions League: con il Lione vuole tornare tra i protagonisti, dal 1'. L'elongazione al retto femorale della coscia sinistra lo tiene ancora in dubbio e la sua presenza resta un punto interrogativo, ma... c'è una speranza. La Joya è tornata ad allenarsi, a calcare il campo con i compagni, svolgendo la parte atletica della seduta insieme al gruppo, dopo l'ok dei medici. Cautela, ma con test e tante speranze di esserci, al 100%. Come scrive la Gazzetta, da lui dipende tanto Maurizio Sarri, il cui obiettivo è aggregarlo al gruppo a partire da martedì. Oggi una giornata di riposo per tutti, in attesa di ripartire per gli ultimi impegni stagionali. Per la gara più attesa.