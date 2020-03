Non c'è ancora una data ufficiale per il recupero di Juventus-Lione, ritorno degli ottavi di finale di Champions League che si sarebbe dovuto giocare martedì 17 all'Allianz Stadium. La positività di Daniele Rugani al coronavirus e l'emergenza che ormai sta toccando tutti i paesi europei ha convinto la Uefa a rimandare la partita a data da destinarsi. Si ma quando? Ancora non si sa, prima c'è da capire se si potrà spostare Euro 2020 e proprio martedì prossimo, giorno in cui si sarebbe dovuta giocare Juve-Lione, la Uefa deciderà se farlo oppure prendere altro tempo. Poi si penserà ai calendari delle altre competizioni tenendo conto prima di tutto del contenimento del Covid-19 nei vari paesi europei.