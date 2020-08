L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anticipa le scelte di Sarri per il centrocampo della Juve contro il Lione: "​In mezzo tutto gira intorno a Pjanic - si legge -: doveva essere l’uomo da 150 palloni a partita, ha chiuso la stagione da riserva di Bentancur ma anche con un ricco contratto con il Barcellona. Il Lione è più rapido che potente, quindi potrebbe far comodo un mezzala che corre all’indietro, come Matuidi, anche se il francese nelle ultime partite non è sembrato molto in palla. Pjanic invece garantisce più qualità che intensità e supporta la manovra offensiva. Se giocherà il bosniaco, le due mezzali saranno Bentancur e Rabiot: al primo Sarri non rinuncia neanche in cambio di una fornitura annuale di sigarette, il secondo è uno degli uomini più in forma della Juve post lockdown. Senza Pjanic, Bentancur farà il play alla sua maniera, più di lotta che di governo, Rabiot traslocherà a destra e a sinistra ci sarà Matuidi".