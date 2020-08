4









Fuori Dybala, che va in panchina, in campo c'è Gonzalo Higuain. Al suo fianco Ronaldo e Bernardeschi. Fuori anche Danilo, c'è spazio per Pjanic. Sarri contro il Lione sceglie così.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-3) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo.



LIONE (3-5-2) - Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Ekambi.