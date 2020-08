L'edizione odierna di Tuttosport analizza le percentuali di qualificazione della Juventus considerando i precedenti del club bianconero. Per 15 volte su 33, quindi nel 45% dei casi, la Juve è riuscita a ribaltare il risultato sfavorevole del match d'andata. L'ultimo esempio è ancora nella memoria di tutti i tifosi della Vecchia Signora: il 3-0 rifilato all'Atletico Madrid nella scorsa stagione dopo il ko per 2-0 in terra spagnola. La percentuale di qualificazione si alza se si va nello specifico: quando la Juve ha perso 1-0 all'andata ha ribaltato la qualificazione otto volte su 15, nel 53% dei casi.