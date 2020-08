Questa sera la Juventus all'Allianz Stadium si gioca col Lione il passaggio ai quarti di finale di Champions League, con uno 0-1 da ribaltare. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21. La partita ​sarà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e sarà visibile anche in chiaro, su Canale 5. In streaming, invece, su Sky Go (per gli abbonati Sky) e su Mediaset Play. Un ampio ventaglio di soluzioni per seguire questo match fondamentale per la stagione bianconera.