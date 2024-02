Quale futuro per Antonio Conte? Il tecnico ha fatto capire che tornerebbe volentieri a Torino anche se non sono arrivati segnali incoraggianti da parte della Juve. In caso di addio di Massimiliano Allegri a fine stagione, la Juventus punterebbe su un allenatore più giovane e "moderno" come ad esempio Thiago Motta, il cui lavoro al Bologna viene molto apprezzato dal direttore Cristiano Giuntoli. Questa l'indiscrezione di calciomercato.com.