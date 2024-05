La Juventus lavora al futuro del proprio centrocampo e lo fa guardando in ogni direzione: possibili entrate, cessioni e anche ritorni da sistemare. Di questa categoria fa parte Arthur Melo. Il brasiliano sembra destinato a tornare in bianconero a fine stagione, perché la richiesta della Juventus pattuita nell'accordo della scorsa estate è oggi troppo alta, così come l'ingaggio del giocatore. Non è però destinato a restare, anzi, la Juve spera di incassare 15-20 milioni per lui. Soldi da reinvestire su un altro mediano, un giocatore come Khephren Thuram, sottolinea Tuttosport.