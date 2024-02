L'insoddisfazione verso Massimiliano, espressa attraverso l'hashtag, sembra aver raggiunto persino i giganteschi schermi di Times Square, a New York. Alcuni video circolanti online suggeriscono che alcuni sostenitori abbiano pagato per proiettare il messaggio di dissenso sulla famosa piazza. Questa iniziativa, se confermata, dimostra l'ampiezza del malcontento dei tifosi nei confronti dell'allenatore e potrebbe avere ripercussioni significative sull'ambiente juventino e sul futuro di Allegri nella squadra. La notizia, però, al momento non va al di là dei video che stanno circolando in rete.