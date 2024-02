Cosa farà la Juventus? Quale allenatore sceglierà? Sarà ancora Max Allegri? Come riporta calciomercato.com, non è un mistero, non lo è più almeno, che nel frattempo sia stato Thiago Motta a scalare la classifica dei profili preferiti in casa Juve nel caso in cui poi Allegri dovesse decidere di ritenere conclusa la sua seconda avventura in bianconero. L'attuale allenatore del Bologna un anno fa ha già rifiutato il Bologna, oggi è uno dei principali candidati anche in altre piazze di primo piano come quelle rappresentate dalle sue ex squadre Psg (dove ha iniziato il suo percorso da allenatore) nonostante il recente rilancio delle quotazioni di Luis Enrique e il Barcellona che già sa di dover sostituire Xavi. E si intensificano i rumors che vogliono contatti già avviati tra il suo entourage e la dirigenza bianconera. Tutto passa da Allegri quindi, ma Thiago Motta è molto più che una semplice idea.