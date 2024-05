Due fattori principali determineranno il futuro di Federico: le sue prestazioni all'Europeo e il giudizio del prossimo allenatore della. Attualmente, la Roma è in pole position tra le pretendenti, ma l'Europeo potrebbe attirare l'interesse di altri club. Secondo Sky, Thiago Motta non è un grande estimatore di Chiesa a causa delle sue limitate capacità difensive, e non lo vedrebbe come titolare nella sua squadra ideale. Questa valutazione potrebbe accelerare le decisioni di mercato, spingendo il direttore sportivo Giuntoli a considerare sviluppi rapidi per il futuro di Chiesa.