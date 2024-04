Laaveva bisogno di una partita del genere, un momento di tranquillità nel mezzo della tempesta. Dopotutto, prima o poi avrebbe dovuto riscuotere quel minimo credito che deriva dal non partecipare alle coppe. La Fiorentina aveva altre priorità da gestire, con una semifinale di Coppa Italia appena disputata e ilin Conference League in arrivo giovedì. Era comprensibile che, in questa partita apparentemente irrilevante per loro, la tensione scendesse al minimo: nulla di scandaloso, solo umanità.È il costo noto di giocare in Europa, di essere protagonisti in ogni competizione: la Juventus non vede l'ora di tornare ad accumulare questo debito. Grazie anche alla vittoria di ieri, sembra che la squadra stia uscendo dalla crisi e si stia avvicinando alla prossimaha indicato che 70 punti potrebbero essere sufficienti, e con un paio di vittorie (contro Salernitana e Monza, entrambe a casa all'ultima giornata) e un paio di pareggi, l'obiettivo sarà raggiunto.In soli cinque giorni, i bianconeri hanno liberato se stessi dalla paura di non farcela, anche se ieri hanno causato da soli una buona dose di sofferenza finale, quasi insensata.