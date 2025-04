L’Ipswich Town retrocede: Juventus, adesso Liam Delap può partire con la clausola

Si chiude dopo appena una stagione l'avventurain Premier League. La squadra allenata da Kieran McKenna non è riuscita a mantenere la categoria e, a partire dalla prossima stagione, tornerà a disputare il campionato di Championship, la Serie B inglese.La retrocessione è diventata matematica dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Newcastle, valida per la 34ª giornata di campionato. Con soli 21 punti raccolti fino a questo momento – frutto di 4 vittorie e 9 pareggi – i "Tractor Boys" non sono riusciti a tenere il passo delle dirette concorrenti per la salvezza.

Delap Juve, ipotesi clausola

Delap Juve, la situazione

Delap, i numeri della sua stagione

Presenze: 35

Minuti: 2.429’

Goal: 12

Assist: 2

Nelle restanti 21 partite, l'Ipswich ha collezionato solo sconfitte, pagando a caro prezzo l’inesperienza e le difficoltà di adattamento a un campionato competitivo come la Premier League. Nonostante alcuni segnali positivi nelle prime settimane, il rendimento è crollato con il passare dei mesi.Una retrocessione che mette le valigie in mano al talento più promettente dell’Ipswich: Liam. L’attaccante, come riportato da Fabrizio Romano che cita il Guardian, ha una clausola rescissoria che si attiva proprio in caso di retrocessione.In caso di discesa in seconda serie, infatti, la clausola rescissoria dell’attaccante sarà attivabileUna notizia che ha immediatamente acceso l’interesse di diversi top club della Premier League. In particolare, Manchester United e Chelsea hanno inserito Delap nelle rispettive liste dei desideri per il mercato estivo e stanno monitorando attentamente la situazione. Entrambe le società sono pronte a muoversi per assicurarsi il promettente centravanti, considerato uno dei migliori prospetti offensivi della sua generazione.Inoltre, come riportato dal Guardian, il Manchester City – club che ha cresciuto Delap nel suo settore giovanile – mantiene una clausola del 20% sulla futura rivendita del giocatore. Un dettaglio importante, che garantirebbe ai Citizens un ritorno economico nel caso in cui Delap cambiasse maglia durante l’estate.Il futuro di Liam Delap sembra dunque destinato a essere al centro delle trattative di mercato nei prossimi mesi, mentre l'Ipswich dovrà inevitabilmente fare i conti con il rischio di perdere uno dei suoi gioielli più preziosi.Tra i club che guardano interessati a Delap, come raccontano le cronache di questi giorni, c’è anche la Juventus . Come noto, il club bianconero è chiamato a rivoluzionare il parco attaccanti e il giocatore dell’Ipswich è nella lista dei desideri. La concorrenza della Premier pone automaticamente le squadre inglesi in testa; ma la clausola resta un fattore da non sottovalutare e in caso si aprisse uno spiraglio la Juventus non potrebbe non pensare ad uno dei talenti più interessanti emersi in questa stagione di Premier League.