Juventus, l'ex Next Gen può andare all'Inter

AFP via Getty Images

Koni De Winter è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo due stagioni convincenti in Serie A, il difensore centrale belga classe 2002 si appresta a lasciare il Genoa. Secondo quanto riportato dal quotidiano belga Het Nieuwsblad, il giocatore avrebbe già raggiunto un’intesa personale con l’Inter. Resta ora da definire l’accordo economico tra i nerazzurri e il club ligure.Il Genoa parte da una richiesta di 25 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla dirigenza interista, che cercherà di abbassare il prezzo anche attraverso alcune cessioni. Nonostante ciò, dall’ambiente belga filtra ottimismo: l’operazione è ben avviata, ma servirà ancora del tempo per limare le distanze.

De Winter è approdato in Italia nel 2018, acquistato dalla Juventus dallo Zulte Waregem. Dopo un prestito all’Empoli, è stato ceduto al Genoa a titolo definitivo nell’estate 2023 per circa 8 milioni di euro. Nella stagione appena conclusa ha mostrato grande maturità, solidità e continuità, attirando l’interesse delle big. Già nel giro della Nazionale maggiore belga, con tre presenze, il suo profilo rappresenta un investimento per il presente e per il futuro.