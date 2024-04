L'ex centrocampista del Napoli, ora opinionista di Dazn, Valon Behrami, ha parlato della prestazione di Dusan Vlahovic contro il Torino: "Oggi ha sbagliato un sacco di appoggi, c’è bisogno di un attaccante che pulisce la palla e lui non l’ha fatto. Oltre a quelle due occasioni è in quello che Vlahovic deve ancora crescere". Non è stata certo la miglior serata per Dusan, che ha sprecato due grandi chance per segnare ed è stato sostituito dopo il settantesimo con l'ingresso di Kean al suo posto.