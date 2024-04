Del futuro allenatore della Juventus ha parlato Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero. Durante la trasmissione Pressing, su Mediaset, Ravanelli ha detto questo su Allegri e Conte: "Se a fine stagione andasse via Allegri, io rivorrei Conte. Antonio è juventino dentro, oltre a essere un allenatore eccezionale. Dovunque va, riesce sempre a costruire qualcosa d'importante". Il contratto di Massimiliano Allegri scadrà a giugno 2025 ma il futuro sembra sempre più lontano dalla Juventus. Come sostituto però, al momento, non c'è Conte in prima fila ma Thiago Motta.