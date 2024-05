Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'ex portiere dellaAlex(bianconero dal 2008 al 2012), ha rilasciato delle dichiarazioni relative alle ultime ore molto movimentate in casa bianconera. Ecco le sue parole.Credo che la tensione sia cresciuta molto anche dentro Allegri, non solo per la voglia di vincere la finale contro l’Atalanta. Gli episodi durante il match non hanno aiutato. Si percepiva questo stress di dover vincere, una grande pressione ed Allegri ha avuto i 5 minuti diciamo. "Covava dentro quello che poi è uscito? Sì, dagli scorsi anni ed alimentato dalla distanza dall’Inter in campionato quest’anno. Il tutto con un gioco che non è stato sempre ottimale, da Juve. Le emozioni insomma sono venute a galla