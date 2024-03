"Secondo me da allenatore della Juventus non può fare quelle dichiarazioni. Per me ha sbagliato Allegri questa volta perché non può dire che ‘abbiamo guadagnato un punto‘. L'allenatore della Juventus… sul Bologna. Lui allena la Juventus, secondo me, ha sbagliato: è un messaggio che anche all’interno dello spogliatoio non doveva mandare", ha così Fabrizio, presente negli studi di Mediaset durante la trasmissione Pressing.