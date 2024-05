Juventus, Lewis Fergusin parla del suo futuro

Lastava corteggiando il trequartista del Bologna Lewis, ora ai box per la lesione del legamento crociato anteriore rimediata. Il giocatore ha parlato ai microfoni di SkySport in occasione della vittoria del Premio Bulgarelli. Parole con riferimento al suo futuro ed alle voci che lo accostavano alla Vecchia Signora prima del lungo infortunio. Le sue parole:"Con il Bologna abbiamo fatto una stagione fantastica, ma non è finita. Dobbiamo ancora giocare 3 partite molto importanti, spero che si possa finire al massimo. Non penso mai al mio futuro. Penso solo a cosa sta succedendo adesso, e in questo momento significa recuperare. Io però sono contento qua, abbiamo fatto una stagione fantastica e mi sento bene. Ogni giorno sempre un po' meglio".