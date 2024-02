Esonero Allegri, è una possibilità per la Juventus?

Laè piombata in una crisi che non sembra trovare fine, almeno nell’immediato. Dopo aver rincorso per mesi l’Inter e aver sognato lo scudetto, i bianconeri sono crollati e hanno inanellato una serie di risultati negatici che, adesso, mettono Massimilianosul banco degli imputati. Ma, come molti tifosi si chiedono in queste ore, è possibile che l’allenatore livornese venga esonerato?In questo momento di dubbi sul futuro, una certezza: Massimiliano Allegri non sarà esonerato nell’immediato. Il tecnico livornese e la Juventus, in questo momento, sono perfettamente dentro l’obiettivo fissato dalla società: un posto tra le prime 4 del campionato e la qualificazione alla prossima Champions League. Inoltre, non rientra nella storia e tradizione bianconera quella di esonerare un allenatore durante la stagione. Potrebbe, invece, cambiare il discorso in estate ma, ad oggi, i segnali sono contrastanti in un senso o nell’altro.