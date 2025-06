La Juventus torna a muoversi per Leoni: Milan e Inter avvisate, il pensiero del giocatore

Juventus-Leoni: nuovi contatti

Inter, Milan e Juventus su Leoni: la situazione

Allaè cambiato molto, l'allenatore, qualche mese fa, e poi gran parte della dirigenza, con l'arrivo di Damien Comolli e l'addio di Cristiano Giuntoli (e dei suoi uomini Stefanelli e Pompilio) ma ciò che è rimasto invariato è l'interesse perIl difensore del Parma era un obiettivo del club bianconero e lo è tutt'ora.Leoni non è quindi certo un nome nuovo per la Juventus ma la novità è che adopo che nelle ultime settimane invece non c'erano stati contatti per il giovane difensore italiano.Una mossa che la Juventus ha ritenuto giusto fare per far capire di non aver abbandonato la corsa per Leoni, che vede tante squadre affacciate alla finestra e pronte a fare il grande investimento.che già l'estate scorsa aveva avuto l'opportunità di acquistarlo senza però affondare il colpo, con i nerazzurri che possono contare sul rapporto stretto Marotta-Cherubini (hanno lavorato insieme alla Juventus) e sul fattore Chivu, che ha allenato il giocatore a Parma. Eche è stata l'ultima big a mostrare l'interesse e che adesso pensa concretamente al giocatore su richiesta specifica di Massimiliano Allegri.Una cosa è certa però, il Parma non ha intenzione di lasciar partire il proprio gioiello se non per una cifra importante. E soprattutto bisognerà capire quale sia il pensiero di, soprattutto dal punto di vista sportivo e progettuale. Ma la Juventus c'è e lo ha ribadito.