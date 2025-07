Juventus, Leoni ha stregato Tudor: i bianconeri sfidano Inter e Milan

Juventus, la situazione per Leoni: concorrenza e costo

Lanon dimentica che dovrà rinforzarsi anche in difesa e il club bianconero lancia la corsa adifensore del Parma esploso nell'ultima stagione attirando l'interesse delle big di Serie A.Contro la Juventus, Leoni, scrive il Corriere dello Sport, ha stregato Igor Tudor, perché è stato fra i migliori in campo, fermando completamente Dusan Vlahovic e Kolo Muani nel finale di partita. Leoni è il prototipo del difensore moderno, forte fisicamente ma anche bravo con la palla.

La concorrenza per il difensore è agguerrita, perché all’Inter c’è Christian Chivu, che lo ha già potuto allenare proprio in Emilia, mentre Giuseppe Marotta ha avuto parole al miele per lui, scrive il quotidiano. In particolare, l'Inter può giocarsi la carta Sebastiano Esposito, (valutato sei-sette milioni dopo il prestito all’Empoli) ma come trattativa separata. Infine, si legge, c’è il Milan che, con un gioco a incastri - e cedendo un paio di difensori - potrebbe rientrare nel mazzo delle pretendenti.Per tutte comunque c'è il problema legato al prezzo del giocatore; nelle scorse settimane è arrivata già un’offerta molto importante per Leoni, da circa venticinque milioni, che è stata rifiutata, come riporta il CorSport. Così il suo valore è lievitato oltre i quaranta, moltiplicando per otto la cifra fissa - da 4,8 - pagata solamente dodici mesi fa alla Samp.