Juventus, l'emergenza è una costante: a Bologna con solo 16 giocatori di movimento?

Laè attesa alla delicatissima trasferta di, dove i bianconeri si giocano una fetta decisamente consistente di qualificazione alla prossima edizione della. La squadra di, infatti, si presenta all'appuntamento da quarta della classe, ma con appena un punto di margine proprio sulla formazione allenata daSarà dunque una sfida delicatissima per la Vecchia Signora, che si presenta all'appuntamento in una situazione che, purtroppo, ha rappresentato una sorta di abitudine in questa stagione, ovvero in emergenza.Un tasto decisamente dolente in casa zebrata. Oltre ai lungodegenti Gleiosn Bremer, Juan Cabal e Arkadiusz Milik, mancherà anche Federico Gatti, oltre alle più che probabili assenze di Teun Koopmeiners - sempre alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille e Dusan Vlahovic, allenatosi soltanto parzialmente in gruppo a causa di di un sovraccarico muscolare. Il tutto senza dimenticare Lloyd Kelly, soltanto l'ultimo di una lunga serie di infortunati che non saranno di scena in terra emiliana.

A Bologna con 16 giocatori di movimento

In altre parole, anche a Bologna, Tudor si presenterà con un numero di opzioni decisamente limitato. Agli infortuni, infatti, si aggiunge anche la pesantissima squalifica di Kenan Yildiz dopo il rosso diretto rimediato contro il Monza, che costerà al gioiello turco ben due turni di stop. Il 10 bianconero, infatti, non salterà soltanto il Bologna ma dovrà assistere da spettare anche alla successiva e delicatissima trasferta contro la Lazio.Tudor, a questo punto, rischia di affrontare la trasferta del "Dall'Ara" con appena 16 calciatori di movimento, ai quali si aggiungono i tre portieri, ovvero Di Gregorio, Perin e Pinsoglio. Una situazione che ricorda molto da vicino quanto accaduto ad inizio stagione a Lecce, quando la squadra di Thiago Motta si presentò alla trasferta in Salento con appena 13 giocatori di movimento utilizzabili.