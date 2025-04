La Juventus aveva solo bisogno di 'leggerezza'

AFP via Getty Images

Perché la Juventus aveva bisogno di leggerezza

La squadra di Thiago Motta forse non l'avrebbe vinta , basta ricordare cosa è successo all'andata. Non avremo mai la controprova, ma quello che vogliamo dire è che la Signora vista ieri sera contro il Lecce ha dato innanzitutto l'idea di essere pragmatica e rapida, tanto nel pensiero quanto nell'esecuzione, ma soprattutto di aver ritrovato quello spirito del "fino alla fine" che forse solo un vero juventino come Igor Tudor poteva trasmettere a chi non lo aveva nel DNA.Ecco, una "fine" che non è stata esattamente tranquilla per i giocatori in campo, che però evidentemente avevano bisogno di sentirsi addosso un po' di- che, attenzione, non è sinonimo di superficialità in questo caso - e anche di imparare a gestirla, quella sensazione tutto sommato nuova. Come nuova, in fondo, è tutta la Juventus , nuova non negli uomini e forse nemmeno nelle idee, ma diversa nello spirito e nella capacità di mettere in pratica ciò su cui lavora in settimana, che in realtà anche Thiago Motta aveva immaginato ma che solo Tudor è riuscito a trasformare in qualcosa di tangibile e concreto. È proprio per questo, quindi, che dicevamo che forse la squadra di una volta - cioè, di tre settimane fa - non sarebbe riuscita a sfangarla ieri sera, quando comunque, va detto, un aiutino è arrivato sicuramente anche dalla sorte, che non sempre è stata favorevole quest'anno.

Certo, Tudor ne ha ancora di lavoro da fare. Perché con un finale di partita del genere non si può pretendere che vada sempre tutto bene, perché quella famosa leggerezza di cui parlavamo può far male a chi ne resta eccessivamente inebriato, trasformandosi in una sbornia dagli effetti devastanti. È qui, allora, che il tecnico croato dovrà intervenire, nel bilanciare l'aspirazione di una squadra a lasciarsi alle spalle il passato, sollevando un po' i piedi da terra, e la necessità di restare comunque ancorati al presente, un presente che parla di una Juventus ancora in costruzione e alla ricerca di solide certezze a cui aggrapparsi.Il lavoro, comunque, è ben avviato, e soprattutto è supportato dai risultati, che Thiago Motta è riuscito a ottenere solo in parte e che consentono di portarsi dietro anche nel lavoro quotidiano un po' di quella famosa leggerezza, che poi in fondo si ritrova anche nella semplicità delle idee e nella praticità delle formule applicate sul campo. Perché nessun allenatore di per sé è un mago con la sfera di cristallo: piuttosto la bravura sta nel trovare le soluzioni giuste per ogni situazione, gli uomini migliori per il momento.





