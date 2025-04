Juventus-Lecce, 'Weah meno colpevole degli altri subentrati': il motivo

AFP or licensors

È ormai noto chenon abbia apprezzato i giocatori che ha mandato in campo nel secondo tempo di Juventus-Lecce , quando la sua squadra doveva "solo" arrivare alla fine della partita senza troppi affanni (che però non è riuscita a evitare, visto il goal di Federico Baschirotto).sono quindi finiti nel mirino del tecnico croato, che nell'immediato post partita ha parlato con loro spiegandogli apertamente ciò che pensava e perché non era soddisfatto delle loro prestazioni, cosa che poi ha ribadito anche di fronte alle telecamere con dichiarazioni altrettanto chiare e dirette: "Se devo essere sincero, i cambi non mi sono piaciuti - ha tuonato -. Devono crescere e farlo in fretta".

Perché Weah è meno 'colpevole' degli altri subentrati

Tra i quattro, però, ce n'è uno che può essere considerato meno colpevole, secondo Il Corriere dello Sport. Si tratta di Weah, che una partita da titolare l’ha giocata da quando Tudor ha sostituito Thiago Motta, domenica scorsa all’Olimpico contro la Roma, permettendo di far vedere un’altra faccia della Juve: quella più conservativa, con Nico Gonzalez trequartista e l’americano sulla fascia. Per quanto riguarda gli altri, Cambiaso non è ancora nella migliore condizione fisica, Conceicao nell’ultimo mese ha fatto parlare di sé più per uno sfogo criptico su Instagram che per le prestazioni, mentre Kolo Muani oggi è il fantasma del meraviglioso goleador che seppe presentarsi a Torino, a metà gennaio, segnando cinque reti in tre partite.