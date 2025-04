La Juventus batte il Lecce con un nuovo Vlahovic: non segna, ma è decisivo

AFP via Getty Images

La Juventus risponde con chiarezza e convinzione. Come per dire: i bianconeri ci sono, e ci credono. E il primo a crederci è questa vittoria passa innanzitutto dalle sue idee , che si concretizzano grazie agli uomini su cui lo stesso allenatore ha voluto puntare fortemente. Da, tornato titolare dopo la panchina di Roma e in goal dopo 2 minuti, a, tornato centrale come trequartista, fino aIl numero 9 gioca una partita diversa dal solito, perché viene coinvolto molto di più, soprattutto in fase di appoggio per i compagni. Nella gara contro il Lecce DV9 è un autenticoi suoi assist sono infatti decisivi per indirizzare la partita verso i binari della gestione, almeno fino ai brividi finali.

Juventus-Lecce, la partita di Vlahovic

Minuti giocati: 67

Tocchi: 35

Passaggi (riusciti): 22 (18)

Goal: 0

Assist: 2

Duelli a terra (vinti): 3 (2)

Passaggi chiave: 2

È un nuovo Vlahovic, perché per la prima volta da quando è in Serie A fornisce due assist nella stessa partita,di quattro in campionato in una singola stagione. Lo fa alla sua centesima gara con la maglia bianconera in Serie A. Esce scontento e ancora senza goal, ma può e deve sorridere per una consapevolezza diversa: questo Vlahovic fa bene alla Juventus e a se stesso.





