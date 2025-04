Vlahovic da record contro il Lecce: può trovarne già un altro

AFP or licensors

La Juventus sta continuando la sua corsa verso l'obiettivo Champions League, traguardo minimo prefissato a inizio stagione. I bianconeri hanno vinto contro il Lecce e sono tornati al quarto posto superando il, sconfitto a Bergamo dall'Atalanta di Gasperini. Il calendario della Juve, però, conta ancora scontri diretti importanti, come quello con gli stessi rossoblù, ma anche contro laInsomma, la squadra di Tudor deve continuare a lavorare come ha detto lo stesso allenatore a più riprese, sia nelle conferenze pre gara sia dopo le partite. Uno dei giocatori che più è tornato al centro del progetto con il croato è, che però non è ancora riuscito a tornare al goal.

Il record battuto da Vlahovic contro il Lecce

Nonostante sia rimasto all'asciutto anche con Tudor, nella vittoria maturata contro il Lecce il serbo ha battuto un suo personale record e ne mette nel mirino un altro già nella prossima partita.Nella gara contro i giallorossi Vlahovic, risultando decisivo anche senza segnare. Si trattava però della prima volta per DV9, che fino all'ultimo turno non aveva mai fornito più di un assist in un match di Serie A.Grazie a questi ha anche eguagliato il suo record di, e dunque servendone un altro nelle prossime partite troverebbe un ulteriore traguardo.