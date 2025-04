Getty Images

l Prefetto di Torino Donato Cafagna ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecce, in vista della partita contro la Juventus in programma per il prossimo sabato 12 aprile presso l’Allianz Stadium di Torino.L’ordinanza è adottata per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva, alla luce dei fatti occorsi nella gara di andata dello scorso 1 dicembre. In quell'occasione, un gruppo di ultras del Lecce, con volto coperto e armati, aveva cercato lo scontro con i sostenitori bianconeri.

La nota del Prefetto

Nello specifico, l’ordinanza prefettizia dispone:- il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Lecce, anche se in possesso della fidelity card dell’US Lecce, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus FC, emessa in data anteriore al 03 aprile 2025 e contestuale annullamento dei biglietti già venduti;- la vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card rilasciata dall’ US Lecce, ovunque residenti tranne che nella provincia di Lecce;- l’inibizione alla vendita dei tagliandi nelle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Lecce;- l’incedibilità dei tagliandi di accesso.