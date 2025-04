AFP or licensors

Juventus-Lecce, le parole di Tudor a Sky

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita di Juventus-Lecce, l'allenatore bianconero Igor Tudor ha presentato la gara.Di seguito le sue dichiarazioni complete.“Noi siamo concentrati sul Lecce sapendo che sono tutte difficili, soprattutto ora che manca poco”.“Scelgo sempre quelli che penso siano in questo momento la miglior opzione, ma con cinque cambi c’è sempre bisogno di tutti”.“Sta facendo bene come tanti, stanno crescendo e questo è importante. C’è ancora da lavorare, non c’è tanto tempo e per questo bisogna applicarsi al massimo in allenamento e nelle partite, non si può sbagliare niente”.

“Sta bene”.“Possiamo vederli insieme, ma ora sono importanti stabilità e continuità, poi vedremo cosa succederà. Tutti sono importanti, questa è l’ultima certezza.“Volontà di fare cose giuste, l’applicazione, sono sempre loro i protagonisti. L’allenatore indica la via e poi loro lavorano bene”.