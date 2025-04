Juventus-Lecce, Tudor a Sky: "Bella vittoria, Koop ha una testa diversa. Goal preso? Dobbiamo dare di più"

Getty Images

Juventus-Lecce, le parole di Tudor a Sky Sport

Dopo la vittoria contro il Lecce, l'allenatore della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando diversi aspetti della partita.“Abbiamo finito male, quando Thuram ha perso quel pallone c’è stato nervosismo e abbiamo preso gol. Come ho detto ai ragazzi dobbiamo dare qualcosa in più, secondo me abbiamo fatto comunque una buona gara anche nel secondo tempo. La partita si è riaperta però va bene, andiamo avanti”.“A Koop serviva il gol, ha fatto una bella gara e vedo che ha una gamba e una testa diversa”.

“Ha fatto una bella gara di sacrificio e cose giuste, lui di solito un gol lo mette dentro, purtroppo oggi no, ma andiamo avanti”.“Sicuramente dal punto di vista psicologico era un brutto momento dopo due sconfitte brutte. Dal punto di vista fisico ci sono richieste diverse, per il mio calcio, in cui c’è ritmo e campi più aperti, serve una preparazione fisica particolare. A calcio si gioca in tutti i modi e si vince in tutti i modi, ognuno sceglie il suo in settimana per provare a vincere la domenica”.“Weah preferisce giocare a sinistra, Andrea ha detto che per lui andava bene giocare a destra. Loro si sentono a loro agio, ho rispettato questa cosa”.“Non mi piacciono i paragoni, soprattutto se l’allenatore è stato qua. È stato un bellissimo gol con la cooperazione di tutti, abbiamo fatto degli allenamenti per sviluppare questo gioco sulle fasce. Questi concetti aiutano i giocatori a trovarsi meglio, in quel gol la qualità è uscita e c’era connessione”.“Io rispondo sempre ugualmente: sto bene, sono felice e alleno la Juventus. Mi preparo per l’allenamento di domani mattina e per me questo è importante, giorno dopo giorno”.





