Juventus-Lecce, trasferta vietata: l'appello del tifo a Sticchi Damiani per 'fare pressione'

Juventus-Lecce, perché è stata vietata la trasferta

La notizia ha iniziato a diffondersi nelle scorse ore : il Prefetto di Torino Donato Cafagna ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia diper il match all'Allianz Stadium contro la Juventus in programma sabato 12 aprile dalle 20.45.Un provvedimento adottato per assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della gara, alla luce di quanto successo in quella di andata dello scorso 1 dicembre: allora un gruppo di ultras giallorossi, con volto coperto e armati, aveva infatti cercato lo scontro con i sostenitori bianconeri. La decisione, ovviamente, non è stata accettata di buon grado dai sostenitori della squadra di Marco Giampaolo, come raccolto dal Quotidiano di Puglia che oggi, per approfondire il tema, ha proposto un'intervista allo storico tifoso giallorosso, che ha deciso di raggiungere comunque il capoluogo piemontese.

La decisione di un tifoso giallorosso

La richiesta alla società

"Sono 40 anni che seguo il Lecce, la decisione è una grande delusione per i tifosi che rispettano i principi dello sport", le sue parole. "Abbiamo speso circa 500 euro a famiglia per viaggio, albergo e biglietti e ci saranno rimborsati solo i ticket. Siamo trattati da violenti, l'ho detto a mio figlio, ci sentiamo discriminati e non tutelati. Sabato a Torino saremo oltre 200 leccesi che adesso sono privati del loro biglietto a una sola settimana dal match".Da parte di Ventugno, quindi, un appello al Lecce in quanto società, perché possa fare pressioni sulla Lega Serie A e le istituzioni governative: "Perché non tenere conto della Fidelity Card? Vorremmo che il presidentesi occupasse della vicenda. Per ogni singolo tifoso è impensabile fare ricorso al TAR, ma se intervenisse il club forse si potrebbe trovare una soluzione adeguata".