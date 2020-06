Juventus e Lecce sono ferme sullo 0-0 al termine dei primi 45 minuti all'Allianz Stadium. I bianconeri hanno il dominio territoriale e due palle gol clamorose per sbloccare la partita. La prima conclusione degna di nota è quella dalla distanza di Rabiot. Anche CR7 ci prova in rovesciata su assist di Bernardeschi ma non trova la porta di molto. Il Lecce riparte veloce e crea pure difficoltà alla squadra di Sarri. Al 32' Lucioni si prende un rosso per aver atterrato Rodrigo Bentancur lanciato a rete dopo aver perso palla dietro al centrocampo. Con la superiorità numerica i bianconeri hanno due palle gol nitidissime con Ronaldo e Bernardeschi ma entrambi, clamorosamente, non trovano la porta.



