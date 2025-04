Juventus-Lecce, Thuram ce la fa? Cosa filtra

Khephrenha fatto rientrare l’allarme dopo il piccolo stop accusato in settimana. Il centrocampista francese della Juventus aveva infatti saltato un allenamento a causa di un affaticamento muscolare, ma è già tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nelle ultime sedute. Le sue condizioni sono dunque in netto miglioramento, tanto da renderlo disponibile per la trasferta di domani sera contro il Lecce.Per quanto riguarda la convocazione, non sembrano esserci dubbi: Thuram sarà a disposizione di Tudor. Più complicata, invece, la questione legata alla sua possibile presenza dal primo minuto. Nonostante il recupero, lo staff medico e tecnico della Juventus valuterà fino all’ultimo se rischiarlo dall’inizio o se gestirne il minutaggio.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che Thuram parta dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa se necessario.