Dopo aver assistito a un primo tempo sonnacchioso, i tifosi della Juve si sono stropicciati gli occhi per la qualità espressa dai ragazzi di Sarri nella ripresa contro il Lecce: un 4-0 che ha ulteriormente messo a tacere i critici, già tornati parecchio silenziosi dopo la trasferta di Bologna. Sui social network tra i più acclamati c'è sicuramente Paulo Dybala, che in questo periodo riesce a fare solo gol stupendi, ma anche Douglas Costa, che con il suo ingresso ha orientato la partita. Tantissimi elogi anche per Matthijs de Ligt: e pensare che a inizio stagione finìva spesso sul banco degli imputati…