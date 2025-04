Juventus-Lecce, retroscena dallo spogliatoio

AFP via Getty Images

Dopo la vittoria della Juventus per 2-1 contro il Lecce, Igor Tudor si è detto soddisfatto del risultato ma deluso dall’atteggiamento dei subentrati. Il tecnico è stato diretto sia nello spogliatoio che davanti ai microfoni, dichiarando apertamente: “Non mi sono piaciuti i cambi”. Una frase che non ha sorpreso la squadra, poiché era già stata pronunciata dallo stesso Tudor subito dopo il triplice fischio.Come riportato da Gazzetta.it, l’allenatore ha avuto un confronto acceso nello spogliatoio, alzando la voce nei confronti di alcuni giocatori entrati dalla panchina, tra cui Weah, Cambiaso, Conceiçao e Kolo Muani. Unica eccezione Savona, entrato nei minuti finali. Tudor ha ribadito il concetto in conferenza stampa, sottolineando l’importanza delle sostituzioni nel calcio moderno e la necessità di farsi trovare sempre pronti: “Capisco tutto perché sono stato giocatore anch'io, ma bisogna crescere in fretta e mettere la squadra davanti a tutto”.

Il tecnico ha mostrato un approccio comunicativo trasparente e deciso, volto a responsabilizzare ogni componente del gruppo. Il suo messaggio è chiaro: serve il massimo impegno da parte di tutti per raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League.