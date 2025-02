Juventus Primavera-Lecce, Magnanelli: 'Bravissimi nell'approccio e nell'interpretazione della gara. Vacca sposta gli equilibri'

Le parole dial termine del match vinto per 4-1 dallacontro il. Di seguito ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero al termine del match dominato dalla formazione bianconera."Venivamo da un periodo in cui di risultati ne avevamo ottenuti pochi, un po' per demeriti nostri e un po' per situazioni varie. Oggi mi aspettavo una partita complicata, invece i ragazzi sono stati bravissimi nell'approccio e nell'interpretazione della gara. Non era facile e non era scontato, venivamo da una vittoria esterna che poteva toglierci energie, invece i riagazzi hanno risposto molto bene. La continuità è fondamentale, abbiamo avuto diversi alti e bassi, ma ciò che ho chiesto ai ragazzi è stato proprio quello di essere più continui. Sono ancora arrabbiato per il goal preso perché non possiamo permetterci di riaprire queste partite. Abbiamo sofferto nei primi dieci minuti del secondo tempo, ma siamo stati bravi a risolvere alcuni situazioni e poi la gara è filata liscia perché i ragazzi sono stati bravi ad approcciarla e ad interpretarla".

"A me piace una linea difensiva sempre attiva ed è quello su cui lavoriamo, non mi piacciono giocatori passivi che aspettano la situazione, ma bisogna aggredire, cercare di essere vivi. Stiamo lavorando su questo, non vi nego che avendo avuto tantissime partite, non c'è stato il tempo per lavorare sui dettagli, ma ora avremo alcune settimane piene di lavoro per cercare di migliorare. Sappiamo quale è la nostra strada e bisogna continuare a spingere"."Luca si è comportato benissimo, è un giocatore che a me piace. Gli esterni a piede invertito mi piacciono. Mi ha colpito l'atteggiamento con cui è venuto. Tutti quelli che sono venuti in Primavera hanno sempre avuto l'atteggiamento corretto. Lui si è messo a disposizione, ha fatto una partita di sacrificio, di qualità, è stato pericoloso si meritava il goal. Con questo atteggiamento è un piacere avere i ragazzi da sopra anche se tolgono spazio, a volte, a chi invece è qui con me. Sono dei valori aggiunti"."Lui è un giocatore importante per noi, ma lo diventa quando ha fame, quando rincorre, è attento alla fase difensiva e si mette al servizio della squadra. Quando fa tutte queste cose al servizio della squadra è un giocatore che sposta gli equilibri. Non sempre è stato centrato, non sempre ha avuto quella fame, quell'attenzione e quella dedizione al lavoro sul campo. Lo sa anche lui che se vuole giocare nel calcio dei grandi, e ha il talento per farlo, deve andare forte e deve volerlo. Glielo dico tutti i giorni, dipende tutto da lui".