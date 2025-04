Juventus-Lecce, le PAGELLE dei giornali: Nico Gonzalez rigenerato, Thuram non si ferma mai. E Tudor...

VALERIO_PENNICINO

Missione compiuta per la Juventus . Che non senza un brivido nel finale riesce a battere ilall'Allianz Stadium e a conquistare una vittoria fondamentale per la propria corsa alla Champions League, guadagnandosi addirittura la possibilità di vivere una notte al terzo posto in classifica in attesa dei risultati delle dirette avversarie. Una partita che ha lasciato tanti segnali positivi, quella di ieri sera, anche se chiaramente Igor Tudor avrà ancora da lavorare per sistemare gli aspetti che non lo hanno convinto, a cominciare dall'atteggiamento dei giocatori subentrati che, come ha detto espressamente e senza troppi giri di parole in conferenza stampa, "non gli sono piaciuti"

Le pagelle dei giornali post Juventus-Lecce

Che l'aria in generale sia cambiata, comunque, lo si può intuire anche dando un'occhiata ai giornali in edicola oggi: oltre i titoli, sono le pagelle a offrire un quadro complessivo della situazione, e infatti i voti sono pressoché tutti positivi con poche eccezioni, in ogni caso da contestualizzare e spiegare come ha fatto lo stesso tecnico croato nel post partita.